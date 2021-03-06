Мустафе Джемилеву запретили приезжать в Крым еще 13 лет

Мустафа Джемилев. Фото: страница героя публикации в Facebook

Бывшему председателю запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву продлен запрет на въезд в Крым до 2034 года, сообщил в своем Facebook адвокат Николай Полозов.

- 5 марта 2019 года ФСБ РФ было вынесено новое постановление, согласно которому запрет на въезд в РФ в отношении Мустафы Джемилева продлен до 5 марта 2034 года, - пишет Полозов.

Информация о продлении запрета была получена в ответ на запрос в суд. До этого о продлении ограничительных мер против Джемилева известно не было.

Напомним, что экс-лидера запрещенного меджлиса обвиняют в незаконном пересечении госграницы РФ, небрежном хранении огнестрельного оружия, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Заметим, что воспользовавшись этим арсеналом, его сын убил человека в 2013 году.

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