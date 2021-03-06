Симферополь получит 22 тысяч кубов воды по Бештерек-Зуйскому водоводу

Столица Крыма с августа живет в режиме ограничения воды. Фото: Архив "КП"

На 18 марта намечен пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноименного месторождения.

Как сообщил «Россия-24» министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, протяженность водоводов 19 километров, объем воды, которая поступит в Симферополь, минимум 22 тысячи кубов.

Напомним, что вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что строительство водозабора из реки Бельбек и водовода с Бештерек-Зуйского месторождения в республике, необходимое для бесперебойного снабжения жителей полуострова водой, будет завершено в ближайшие месяцы.

По плану работы должны были занять более двух лет, но из-за дефицита воды на полуострове их завершат значительно раньше срока, пишет ТАСС. Минстрой Крыма ранее сообщал, что воду пустят в начале апреля.

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