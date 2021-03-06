Давка, очереди, взятки: Что происходит под МРЭО в Симферополе

Очереди растягиваются на несколько дней. Фото:Кадр видео «Инцидент Крым», «ВКонтакте»

Перед республиканским МРЭО в Симферополе постоянно скапливаются огромные очереди, где люди вынуждены сражаться в давке за талоны на услуги. Виной всему - ограниченное количество все тех же таланов, поэтому очередь приходится занимать с трех часов ночи.

Как пишут в соцсетях крымчане, люди приходят в МРЭО по три-четыре дня. На 30 человек выдается всего восемь талонов.

Хуже всего то, что около МРЭО совсем не обустроено пространство для ожидания. В итоге граждане часами простаивают при любой погоде.

- Когда открывают ворота, начинается сильная давка, где могут быть и несовершеннолетние, и старики, и инвалиды. Это мера от коронавируса, но, по-моему, это просто наглое отношение к людям, - возмутился посетитель МРЭО.

Некоторые полагают, что очереди создаются искусственно, чтобы вынудит людей платить взятки и обходить таким образом очереди.

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