На севере Крыма проведут раскопки, чтобы выяснить причину гибели армии Долгорукова 250 лет назад

Фото: Сергей Павлив/ForPost

Ученые планируют провести раскопки на месте некрополя на севере Армянска. Там находятся захоронения солдат и офицеров армии Василия Долгорукова.

Представители Института археологии Крыма РАН и Центрального музея Тавриды планируют выяснить общее число погибших от болезней, этого не установили раньше, сообщил ForPost директор института, доктор исторических наук Вадим Майко.

- Действительно, переговоры с Центральным музеем Тавриды прошли, мы надеемся, что в конце весны раскопки состоятся. Сейчас задача получить необходимые разрешительные документы, найти хотя бы минимальное финансирование, - отметил Майко.

Ученый уточнил, что исследовательские работы на этом месте уже проводились, но их необходимо продолжить. Ведь до сих пор неизвестно, сколько в некрополе было погребено воинов.

- Непонятно, какой был обряд погребения. Пока ясно, что это были большие ямы, куда помещались умершие от чумы воины. Но так это было или не так, неизвестно. Это очень важно, и это все предстоит выяснять, - добавил Вадим Майко.

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