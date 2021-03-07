Жители и гости Крыма высадили в Форосском парке деревья

В акции принимали участие взрослые и дети. Фото: пресс-служба правительства РК

В парке «Форос» высадили деревья в честь 8 марта. В акции приняли участие около 80 жителей и гостей Крыма. Это и взрослые, и дети.

Как сообщили в пресс-службе правительства Крыма, мероприятие прошло в рамках первого этапа компенсационной высадки деревьев. Планируется посадить 80 представителей хвойных пород – кипарисы пирамидальные и купрессоципарисы Лейланда.

В грунт 7 марта поместили часть саженцев, остальные высадят после согласования со специалистами.

Заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада Владимир Герасимчук заявил, что в Форосском парке высаживаются молодые кипарисы, которым всего по четыре года. Так растения лучше приживаются.

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