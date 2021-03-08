В Керчи мужчина упал в траншею и не смог сам выбраться

Мужчина вел земляные работы на объекте. Фото: Архив "КП"

В Керчи мужчина упал в траншею, после чего его засыпало землей.

Как сообщает издание КерчьИНФО, ЧП произошло на улице Международная, 10.

Мужчина проводил земляные работы и упал в траншею — его по пояс засыпало землей.

На место вызвали сотрудников МЧС, которые с помощью спецоборудования достали мужчину и передали уже прибывшим медикам.

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