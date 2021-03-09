Гонки по-симферопольски: водитель троллейбуса не дал себя обогнать

Фото: скриншот из видео

В Симферополе произошел забавный случай – водитель троллейбуса не давал автомобилю обогнать его. Инцидент заснял видеорегистратор.

- Симферопольский «гонщик», - так назвал автор видео и выложил его в соцсети.

Водитель, который ехал позади троллейбуса, пытался его обогнать - прижимался вправо или влево. Но при любом раскладе водитель троллейбуса делал маневры, при которых обогнать транспорт было невозможно.

Подписчики в социальных сетях разделились на два лагеря: некоторые поддерживали водителя троллейбуса, другие же были на стороне автора видео. Были и те, кто предложил лишить прав обоих водителей.

Некоторые рассказали предысторию, что видео было снято из маршрутки, водитель которой до этого не давал троллейбусу двигаться по графику и «подрезал его», поэтому возник конфликт.

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