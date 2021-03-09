В Евпатории на месте мусульманского кладбища хотели построить каток

Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

В Евпатории уже несколько месяцев хотят застроить мусульманское кладбище. На место, где планируют оборудовать каток, выехал депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, на месте не допустима стройка - ни временная, ни капитальная.

- Я понимаю, что по всему Крыму «свободных» участков становится все меньше и меньше, но это вовсе не означает, что допустимо строить на костях. Ко мне обратились десятки местных жителей, чьи предки здесь захоронены, с просьбами не допустить кощунство, - заявил Руслан Бальбек. - Договорились с представителями администрации Евпатории, что они подберут для катка другое место, а я окажу содействие и обращусь к Главе Крыма Сергею Аксенову, чтобы власти республики помогли решить вопрос с подведением коммуникаций к будущему объекту. КНС же администрация пообещала разместить в другом месте.

Местные жители отмечают, что на участке площадью в шесть гектаров, о котором идет речь, до 1944 года, когда произошла депортация, захоранивали крымских мусульман. Позже, период Советского Союза, с некрополя убрали могильные плиты, а землю на этом месте сровняли. Затем на краю участка построили рыбный завод. Еще одну часть могильника отдали под заправку и амбулаторию. В 90-е годы прошлого века крымские татары установили памятный знак на этой земле, но официальный охранный статус участку не был присвоен. Теперь же местные жители борются за участок в 130 соток, на котором хотят возвести каток, а также канализационно-насосную станцию.

Руслан Бальбек также заявил, что на месте погребений должен быть официальный мемориальный комплекс, что не позволит застраивать участок в дальнейшем. Этот вопрос рассмотрит администрация Евпатории.

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