В Симферополе пенсионерка облила кислотой иномарку

Инцинден произошел утром. Фото: кадр видео: Наз Ростигу/Черный список Симферополь/VK

Дерзкими выходками подростков или принявших на грудь взрослых никого не удивишь. Героиней видео, которое появилось в соцсети, стала пенсионерка, внешне - божий одуванчик.

- 6 марта в 6.43 утра некая бабуля по адресу ул. Гагарина, дом № 32, обрызгала на капот легковушки жидкость или аэрозоль, которая разъела краску. Причины абсолютно непонятны: конфликта не было, да и машина не мешала проходу, - такой пост сопровождает видео, на которых запечатлен сам момент вандализма, и, собственно результаты «покушения» - обширный «волдырь» на капоте припаркованной «Мазды».

Пользователи соцсети захлебнулись от возмущения: «В черный список бабушек-божьих одуванчиков!»; «Шапокляк! То ли месть, то ли деменция!». Другие высказали экспертное мнение: «За ремонт не меньше 10 тысяч рублей нужно выложить - краску придется снимать, грунтовать и заново красить».

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