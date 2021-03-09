На востоке Крыма пьяный таксист врезался в кирпичный забор и перевернулся

Фото: Автопартнер Крым ДТП / ВК

На востоке Крыма, в поселке Приморский, пьяный водитель такси на большой скорости снес дорожный знак и кирпичное ограждение, сообщили КП-Крым в пресс-службе УГИБДД России по республике.

По информации полицейских, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и допустил столкновение с кирпичным ограждением. В результате аварии водителя госпитализировали с травмами в местную больницу.

Напомним, сегодня водитель иномарки на высокой скорости не справился с управлением и врезался в дерево на трассе под Судаком.

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