В Симферополе и Севастополе 10 марта частично отключат электричество

Энергетики будут приводить в порядок электрооборудование. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно исчезнет свет. Перебои с подачей энергии произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Павленко, 1-7 (нечет), 4, 6;

пер. Студенческий, 6, 3-7 (нечет);

бульвар Ленина, 5/7;

ул. 51-й Армии, 2-18(чет), 3-11(нечет);

ул. Грибоедова, 34, 56-66(чет), 31-35а(нечет), 39;

просп. Победы, 39-51(нечет);

ул. Скрипниченко, 16-28(чет), 3-11(нечет), 15/26, 30/13

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

ул. Хрусталева, 113-125

с 9.00 до 17.00

ул. Тараса Шевченко, 18, 24;

ул. Супруна, 1-9

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

с 8.00 до 17.00

ул. Казачья 6-А,4-6(чет),10-20(чет), 56, 1-7(нечет),11-17,13-А,51/12,51/13,51/17

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч.2,402,412,422,474,594, 403,405,409,415,429,593

село Терновка: ул. Студенческая (Черноморнефтегаз, оп.насосная воды); (Насосная станция «Терновка»), (ТСП Терновского с/с №337 КСП), (ЧП «Фанелс-ТТ», насосная зверофермы, крестьянское хозяйство гр. Огородов А.А.), (ТП Совхозная, звероферма);

село Родное: ул. Балаклавская 30, ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10 (чет),16,22, 1-9(нечет),13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8 (чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет) (д/сад №2), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5 (нечет), ул. Центральная 23

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