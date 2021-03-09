Российский блогер Варламов высмеял торжественное открытие керченского двора

Блогер высмеял торжественное присутствие некоторых представителей крымской власти. Фото: Горсовет-Керчь РФ

Известный российский блогер Илья Варламов, который все свое детство провел в Крыму, раскритиковал на своем сайте торжественное открытие двора в Керчи.

По мнению блогера, повода для пафосного открытия здесь не было. В заурядном дворике около многоэтажки разместили маленькую детскую площадку кричащей расцветки, обернутую в кусок линолеума и трубу теплотрассы. Рядом с ней блогер не увидел и пешеходных дорожек.

- Благоустройство двора в Керчи не дотягивает даже до среднего уровня современного благоустройства, - пишет урбанист. - Глядя на него, понимаешь, что перед разработчиками проекта не было задачи сделать двор комфортным — цель была просто расставить на территории в хаотичным порядке качели, лавочки и заборы, на которые были выделены деньги, чтобы потом можно было отчитаться о проделанной работе и похвастаться на камеру об очередном прорыве.

Как сообщает ForPost, блогер также высмеял и торжественное присутствие некоторых представителей крымской власти и даже депутата Госдумы.

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