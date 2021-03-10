Алушта возглавила топ-10 городов для отдыха в апреле

Алушта хороша во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, изучив данные брони, выяснили, что туристы начинают выезжать на отдых уже в апреле. Аналитики сообщили, что самыми востребованными городами для путешествий в апреле стали Алушта, Питер и Анапа. Причем 17,99 процентов туристов хотят отдохнуть вместе с детьми, запланировав путешествие во время весенних каникул.

Топ-10 популярных городов для отдыха в апреле 2021 года (средняя цена ночи в отелях, в рублях)

Алушта, 1904

Санкт-Петербург, 2257

Анапа, 1521

Кисловодск, 1548

Гагра, 1093

Казань, 2816

Калининград, 1133

Москва, 3583

Нижний Новгород, 2000

Красноярск, 1500

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