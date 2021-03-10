Алушта возглавила топ-10 городов для отдыха в апреле

Алушта хороша во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, изучив данные брони, выяснили, что туристы начинают выезжать на отдых уже в апреле. Аналитики сообщили, что самыми востребованными городами для путешествий в апреле стали Алушта, Питер и Анапа. Причем 17,99 процентов туристов хотят отдохнуть вместе с детьми, запланировав путешествие во время весенних каникул.
Топ-10 популярных городов для отдыха в апреле 2021 года (средняя цена ночи в отелях, в рублях)
Алушта, 1904
Санкт-Петербург, 2257
Анапа, 1521
Кисловодск, 1548
Гагра, 1093
Казань, 2816
Калининград, 1133
Москва, 3583
Нижний Новгород, 2000
Красноярск, 1500
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