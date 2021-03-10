Центр Симферополя остался без воды из-за аварии

Фото: Архив "КП"

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

По данным «Крым 24», авария на сетях холодного водоснабжения произошла на улице Жуковского, 22.

Итак, без воды 10 марта оказались жители центральных улиц города – Жуковского, Самокиша, Гоголя, Пушкина, Горького, Карла Маркса, Луначарского, Желябова, Толстого. Кроме того, частично ограничено водоснабжение на проспекте Кирова и улице Калинина.

Сообщается, что в 10.00 осуществляется подвоз воды на пересечениях улица Горького и Желябова, Серова и Карла Маркса, Самокиша и Жуковского, Самокиша и Пушкина.

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