В Симферополе фура на скорости влетела в ограждение

Фура снесла дорожное ограждение. Фото: Автопартнер Крым Симферополь Севастополь/ВКонтакте

Сегодня, 10 марта, в Симферополе фура врезалась в ограждение на проезжей части. Авария произошла в 10 утра на улице Героев Сталинграда.

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и протаранил ограждение. По информации КП-Крым, в ДТП никто не пострадал. О произошедшем рассказали очевидцы в группе «Автопартнер Крым Симферополь Севастополь» во ВКонтакте

От ГИБДД официальной информации на этот счет пока нет.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. Фото: Автопартнер Крым Симферополь Севастополь/ВКонтакте

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50