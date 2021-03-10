Названы четыре района Крыма с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

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В Крыму за последнюю неделю сохраняется тенденция к снижению темпов заболеваемости коронавирусом, однако есть регионы, где складывается сложная ситуация, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

- Уровень заболеваемости по сравнению с прошлой неделей в Евпатории вырос в три раза, в Белогорском районе - на 57%, в Красноперекопском районе - на 35%, в Бахчисарайском районе - на 34%, - уточнила Пеньковская.

Кроме того, увеличилось количество регионов, где уровень заболеваемости коронавирусом выше среднереспубликанского. Если ранее их было пять, то сейчас – 8. В полтора раза этот уровень выше в Армянске, Ялте и Бахчисарайском районе.

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