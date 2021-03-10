В Симферополе компания подростков нашла в заброшенном доме труп своего товарища

16-летний студент только поступил на первый курс Крымского политехническом колледжа Фото: Архив "КП"

После занятий компания симферопольских подростков решила прогуляться по знакомому маршруту. Путь ребят лежал через заброшенный дом на улице Земляничная, куда они регулярно заглядывали. Вот только в этот раз визит в заброшку привел молодых людей в шок. На полу недостроя лежал труп их приятеля.

Как удалось выяснить КП-Крым, все случилось 9 марта. Ребята нашли тело своего 16-летнего друга, который недавно стал студентом первого курса Крымского политехническом колледжа. Когда компания зашла в заброшенный дом, они увидели на полу бездыханное тело товарища со следами белой пены вокруг рта.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили - не теле не было ни ссадин, ни других следов насилия.

Утром 10 марта труп был направлен на вскрытие. По предварительной версии экспертов, подросток захлебнулся рвотной массой. Все материалы по факту его смерти направлены в Следственный комитет республики. Ведется проверка.

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