Погода в Крыму на 11 марта: ветер и тепло до + 5

Температура воды в Черном море +6°… +9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение - ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром мокрый снег, снежная крупа, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +4°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем +3…+5°.
Температура воды в Черном море +6°… +9°.
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