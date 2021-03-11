Погода в Крыму на 11 марта: ветер и тепло до + 5

Температура воды в Черном море +6°… +9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение - ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром мокрый снег, снежная крупа, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +4°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем +3…+5°.

Температура воды в Черном море +6°… +9°.

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