Каждый день с столице Крыма убирают 10-15 стихийных свалок

Фото: администрация Симферополя.

Для столицы Крыма разработано 27 маршрутов по вывозу мусора, 18 из которых регулярно обслуживает МУП «Экоград».

Как сообщили в пресс-службе симферопольской администрации, каждый день в Симферополе ликвидируют до 15 стихийных свалок.

В этой связи врио главы администрации Валентин Демидов поручил проверить имеющиеся контейнерные площадки для сбора мусора, а также создать новые, если в них есть необходимость.

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