Из гаража жительницы Ялты украли люксовые вещи на 720 тысяч рублей

Жительница Ялты лишилась брендовых вещей, которые хранила в гараже. Фото: Изображение Jarosław Igras с сайта Pixabay

Жительница Ялты обожала моду, скупала глянцевые журналы и следила за показами именитых дизайнеров. Время шло, женщина продвигалась по карьерной лестнице, а ее заработок становился больше. Наконец у крымчанки появились средства, чтобы обзавестись желанными брендовыми вещами.

Со временем предметов роскоши скопилось столько, что 37-летней жительнице Ялты пришлось отнести часть своего модного гардероба в гараж. В очередной раз, подходя к хранилищу брендовых одежд, женщина увидела, что двери гаража взломаны, а вещи бесследно пропали.

Как удалось выяснить КП-Крым, из модного тайника пропали люксовые вещи на 720 тысяч рублей.

Теперь поиском нарядов занимаются сотрудник МВД. Работу им осложняет тот факт, что кража произошла в январе, а модница сообщила в полицию о своем горе только в марте.

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