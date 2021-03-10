Минздрав Крыма опубликовал графики прививочной кампании в регионах

Выездные бригады есть далеко не во всех регионах Фото: "КП" Архив

Министерство здравоохранения Крыма опубликовало графики прививочной кампании в регионах и выездов на предприятия для коллективной иммунизации. Медицинские выездные бригады сформированы далеко не в каждом районе.

В Симферопольском и Ленинском районах выездные бригады формируются по необходимости, в Феодосии, Белогорском районе и Алуште - по мере поступления вакцины, в Судаке прививочные бригады выезжают только на предприятия, в Джанкойском районе в график поставили только одно село, в Нижнегорском планов по вакцинации населения нет.

На Южном берегу Крыма от Гурзуфа до Фороса работает всего 4 прививочных кабинета, выездных бригад нет.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил Минздраву составить графики прививочной кампании по каждому населенному пункту. Заминистра здравоохранения Антону Лясковскому совместно с Центром оперативного реагирования поручено на местах проверить жалобы на недоступность вакцинации и отказ в записи на иммунизацию. По состоянию на 10 марта в Крыму вакцинировано 47 тысяч 526 человек, из них 23 тысячи 569 получили второй компонент.

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