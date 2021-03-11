В этом году могут начать строить опреснительные установки в Ялте и Симферополе

Две установки должны будут обеспечить водой минимум три города Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму начали разрабатывать проект строительства опреснительных установок. Их планируют возводить в этом году в Симферополе и Ялте.

О том, что подрядчик приступил к проектированию опреснителей, рассказал председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет».

- Хотим в текущем году получить по документации положительное заключение экспертизы и уже приступить к строительству. Нам поставили задание в российском правительстве - запустить две опреснительные станции в 2022 году. Установки в сутки должны производить по 20 тысяч кубов пресной воды, - сообщил Гоцанюк.

Опреснители будет устанавливать российская компания. Все детали и оборудование также произведут в России.

Так как выпадающих осадков не хватает, чтобы наполнять местные водохранилища - крымчанам будут подавать воду из артезианских источников и опреснительных установок.

- За последний месяц в Крыму выпало 20 - 40 мм снега, но даже эти осадки нам не дали большого притока в водоемы. Ялта, Алушта и Симферополь останутся на почасовом графике подачи воды, - отметил Гоцанюк.

По его словам, притоки наблюдаются лишь в Аянском и Партизанском водохранилищах. Воду Аянского хранят, как резервную для Симферополя.

На решение вопроса с дефицитом воды правительство России выделило 50 млрд рублей.

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