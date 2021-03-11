Аксенов проверил, как идет строительство водовода под Симферополем

Работы на объектах ведутся в рамках ФЦП. Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посетил место строительства водозабора и водовода от Бештерек-Зуйского месторождения.

Объем воды из данного водозабора составит 22 тысячи кубометров в сутки. Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Представитель подрядной организации рассказал, что работы идут по графику. Воду по Бештерек-Зуйскому водоводу в Симферополь запустят в ближайшее время, передает Крымское информационное агентство.

- В сутки из данного водозабора будут качать 22 тысячи кубометров. Уже к апрелю для жителей столицы дополнительно будут подавать около 110 тысяч кубометров воды, - отметил глава РК.

Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу начнется в ближайшее время. Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Также Аксенов побывал на месте капитального ремонта водовода от водопроводных очистных сооружений в селе Жаворонки Сакского района до насосной станции в селе Веселое Симферопольского района.

На объекте ежедневно работают 30 единиц техники, подрядчик идет согласно графику.

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