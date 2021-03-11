В Крыму одновременно ремонтируют 68 дорог

Одновременно ремонтируют 68 дорог Фото: Архив "КП"

В Крыму одновременно идут ремонтно-строительные работы на 68 дорогах. По программе «Безопасные и качественные дороги» заключено 11 контрактов на сумму 5 миллиардов 355 миллионов рублей.

- В общей сложности на 68 дорожных объектах по Республике Крым уже работы идут, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - По Симферополю динамика ремонта улично-дорожной сети действительно выше, чем это было в прошлом году...Президент принял решение в отношении Крыма по выделению средств, наша задача ожидания крымчан и президента оправдать.

По условиям договора, все дорожно-строительные работы должны завершить к 1 июля. В общей сложности в этом году на ремонт и содержание дорог Крым получит 16,5 миллиардов рублей.

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