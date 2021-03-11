Картинную галерею Айвазовского закрыли на реставрацию

Фото: ForPost

В Феодосии временно закрыли на реставрацию картинную галерею имени Айвазовского. Как сообщила директор галереи Татьяна Гайдук, полотна художника пока что будут помещены в фондохранилище.

Также Татьяна Гайдук сообщила ForPost, что капитальный ремонт будет проводиться в первом корпусе, где находится экспозиция картин, а все произведения искусства перенесут во второй корпус, где хранятся фонды музея.

По словам директора, галерея пока не будет принимать посетителей, она будет закрыта, пока ремонт не закончат. При этом подрядчики переносят сроки завершения реставрации.

Напомним, что в корпусах галереи ранее не проводили комплексные работы по ремонту и реставрации. Главгосэкспертиза постановила, что здание не приспособлено под современные требования, и оно находится в состоянии технического и морального износа.

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