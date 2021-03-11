Из Крыма на Украину пытались вывезти крупную сумму долларов

В отношении предприимчивого нарушителя составили административный протокол Фото: Архив "КП"

Работники Джанкойской таможни остановили вывоз нелегальных иностранных купюр, сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Мужчина пешком направлялся в сторону Украины, но при пересечении границы даже не указал в документе, что с собой имел наличные средства в размере 20 тысяч долларов США, что в переводе на российские рубли составляет 1,4 миллиона рублей. После того, как таможенники провели контроль, у мужчины пришлось изъять 10 тысяч долларов.

В отношении предприимчивого нарушителя составили административный протокол по статье 16.4 КоАП РФ - недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств. Теперь ему грозит штраф в размере от половины до двукратной незадекларированной суммы.

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