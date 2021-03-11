Симферополь купит насосы для подачи воды в многоэтажки

Для многоэтажек Симферополя купят насосные агрегаты Фото: "КП" Архив

Администрация Симферополя приобретет насосы для подачи воды жителям многоэтажек. На верхние этажи она не доходит из-за низкого давления в сетях.

- По информации ГУП РК Вода Крыма таких домов у нас 16, - сообщил и.о. главы столичной администрации Валентин Демидов. - Всего 75 подъездов, 22 точки входа холодной воды.

На покупку 22 насосов необходимо около 9 миллионов рублей. Совмин готов выделить средства из резервного фонда. Но после запуска мощного насоса на водоводе в селе Веселое под Симферополем жалобы от жителей многоэтажек перестали поступать. Тем не менее, на случай аварии Симферополь приобретет несколько насосов .

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