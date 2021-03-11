В Симферополе и Севастополе 12 марта частично отключат электричество

Крымские энергетики будут приводить в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет свет, потому что энергетики затеяли ремонт трансформаторов и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Оленчука, 52-68 (чет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Радуга», «Веселая долина», «Надежда», «Монтажник ПМК 220», «Полиграфист», «Электрификатор», «Мебельщик», «Луч», «Пневматик», «Пневматик 2», «Нерудник», «Вишневый Сад», «Полет», «Автомобилист», «Пчелка», «Автобусник 2», «Автобусник», «Скала», «Энергия», «Степное», «Шинник», «Домостроитель», «Привал», «Ягодка Крым», «Бодрость», «Водник», «Садовод»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Ерошенко, 17, 19

с 11.00 до 17.00

наб. Назукина, 8-а, 1-15, 19-27;

пл. 1-го Мая, 1;

ул. 7 Ноября, 8, 3-7;

ул. 9 Мая, 6,5;

ул. Башенная, 1-5;

ул. Калича, 8, 12-20, 31-51, 55, 59-67;

ул. Кирова, 10, 18, 34, 1, 5, 9, 41;

ул. Куприна, 1;

ул. Рубцова Герасима, 2-6, 10, 1-5, 9, 13, 15, 17;

пер. Нарядный;

ул. Краснознамённая, 18;

ул. Терлецкого, 24;

ул. Богдана Хмельницкого, 6;

про. Квартальный, 2-А, 2, 4

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч.2,402,412,422,474,594, 403,405,409,415,429,593

село Терновка: ул. Студенческая (Черноморнефтегаз, оп.насосная воды); (Насосная станция «Терновка»), (ТСП Терновского с/с №337 КСП), (ЧП «Фанелс-ТТ», насосная зверофермы, крестьянское хозяйство гр. Огородов А.А.), (ТП Совхозная, звероферма);

село Родное: ул. Балаклавская 30, ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10 (чет),16,22, 1-9(нечет),13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8 (чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет) (д/сад №2), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5 (нечет), ул. Центральная 23

с 8.00 до 17.00

ул. Ерошенко 9,11;

ул. Надежды Островской 6-8(чет),8-А,8-В;

пр. Гагарина 10-В

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