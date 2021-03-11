Вечерами житель Керчи похищал чужих овец

Керчанин два года крал скот с фермерских загонов. Фото: Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay

В Крыму осудят керчанина, который обвиняется в краже 108 овец. Он похищал животных в поселках Белогорского района. Вор барашек орудовал в республике на протяжении двух лет - с августа 2018 года по август 2020 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

- Мужчина вечерами ездил по селам региона, вламывался в хозяйственные загоны и крал овец. За два года он вывез 108 овец, ущерб оценили в 720 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.

Керчанин пытался украсть еще 7 животных, но ему это не удалось.

- Всего с его участием зафиксировано 27 эпизодов преступлений. Крымчанин обвиняется в краже, с причинением значительного ущерба, а также в покушении на кражу, - заявили в прокуратуре.

Похищенных барашков житель Керчи продавал, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Дело направлено в суд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50