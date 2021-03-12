Власти Украины утвердили «Стратегию по деоккупации Крыма и Севастополя»

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Совет нацбезопасности Украины утвердил проект «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя».

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, этот документ должны были принять в Киеве еще в 2014 году. Он необходим, чтобы объединить усилия стран-союзников на международной площадке «Крымская платформа».

- Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается, - написал Кулеба в Twitter.

По его словам, основная цель подписанной стратегии – восстановление международного права в Крыму и «полного украинского суверенитета».

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Однако страны Европы и США отказались признавать этот факт и ввели санкции против России и Крыма.

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