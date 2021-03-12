Памятник морпехам Великой Отечественной войны исчез после строительства трассы «Таврида»

Памятник установили в честь морпехов, освобождавших Керченский полуостров. Фото: ForPost

Памятник морским пехотинцам, участвовавшим в освобождении Керченского полуострова в 1942 году, исчез при строительстве трассы «Таврида». Монумент был установлен возле действующей воинской части и попал в полосу отвода магистрали.

Как пишет ForPost, просьбу вернуть памятник на место в видеообращении к главе Крыма озвучил житель села Горностаевка Владимир, который по собственной инициативе ухаживал за монументом. Вместе с детьми каждый год 9 мая он возлагал цветы к бетонному постаменту героям.

В момент строительства транспортной магистрали памятник исчез. Его нашли на частном складе в поселке Багерово Ленинского района Крыма. Как оказалось, монумент являлся бесхозяйным имуществом и не стоял на учете, как памятник ВОВ. После публикации видеообращения районные чиновники заверили, что собираются установить монумент на аллее славы в селе Батальное.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50