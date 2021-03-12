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Общество12 марта 2021 18:34

В Гагаринском парке Симферополя появились праздничные фотозоны

Все желающие смогут сфотографироваться с матрешками
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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В симферопольском парке имени Гагарина появились праздничные инсталляции на Масленицу, сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Жителей крымской столицы на выходных будут радовать веселые матрешки, с которыми каждый желающий сможет сфотографироваться. Фотозона установлена недалеко от автодрома за колесом обозрения.

Напомним, Масленица в этом году выдалась поздняя. Ее празднуют с 8 по 14 марта.

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