На Украине возбудили уголовное дело из-за соглашений о пребывании Черноморского флота в Крыму

Ведомство уже начало досудебное расследование
Фото: Архив "КП"
Украинская Служба безопасности возбудила уголовное дело из-за подписания соглашения об условиях нахождения Черноморского флота на территории полуострова, сообщили в пресс-службе ведомства.
На сайте Службы безопасности написано, что ведомство уже начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены с 2008 по 2010 год.
- Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», - подчеркнули в сообщении.
Заметим, еще в январе текущего года Госбюро расследований незалежной предъявляло обвинения в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу за то, что он подписал харьковские соглашения.
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