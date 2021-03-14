Скончались 4 пациента ковидных отделений Крыма

За сутки подтверждена смерть 4 пациентов с ковидом Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки подтверждена смерть еще 4 пациентов ковидных отделений больниц Крыма. В общей сложности за год от COVID-19 скончались 999 человек.

За сутки в стационары госпитализировали 55 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. На амбулаторном лечении оставлены 22 пациента.

С начала периода наблюдений выявлено 36 тысяч 619 инфицированных, из них выздоровели 33 тысячи 564.

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