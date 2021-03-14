Под Феодосией пешеход погиб под колесами проезжающей иномарки

Личность погибшего в ДТП не установлена Фото: Архив "КП"

Под Феодосией в районе села Степное пешеход погиб под колесами проезжающей иномарки. ДТП произошло накануне вечером.

По данным источника в правоохранительных органах, 28-летний водитель автомобиля BMW допустил наезд пешехода, который неожиданно выбежал на проезжаю часть с правой обочины по ходу движения автомобиля.

- Со слов водителя он третий, к которому под колеса кинулся этот человек, - уточнил источник.

Личность погибшего еще не установлена. На вид мужчине 50-60 лет.

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