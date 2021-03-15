Фотофакт: В Крыму расцвела сон-трава

Сон-трава. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Весна на Крымском полуострове капризная: то жарко, то морозно. Но несмотря на все аномалии погоды, в середине марта, как и положено, зацвела сон-трава.

Нежные цветы растут в горах. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Прострел крымский – такое официальное название у растения. В народе же цветок называют сон-травой, пушистиком, подснежным тюльпаном, разлапушником, бобриком и сончиком.

Сон-трава, которая занесена в Красную книгу Крыма, растет в горных сосновых и дубовых лесах, на каменистых луговинах яйлы.

- Пушистики! Какая красота! Нам здорово повезло - Сон-трава расцвела! - такие восхищенные возгласы туристов, оглашали окрестности пещерного монастыря Шулдан, в эти выходные.

Башня пещерного монастыря Шулдан. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нежные, хрупкие на вид растения, украсили собой каменистые полянки горного массива вблизи села Терновка в Севастополе.

Растением можно полюбоваться в середине марта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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