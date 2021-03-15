В Госсовете Крыма назвали ответственных за водную блокаду республики

Также в произошедшем нужно винить двух президентов Украины Фото: Анна КИРИЕНКО

Водную блокаду организовали три крымских политика, которые после того, как полуостров стал российским, сбежали на Украину. Такое мнение выразил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

По его мнению, в произошедшем нужно винить местного предпринимателя Андрея Савченко и лидерах запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» - Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. Помимо них ответственность лежит на бывший президент Украины Петр Порошенко и действующий глава страны Владимир Зеленский, сообщают РИА Новости.

- Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей, - отмечает спикер Госсовета. - Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы.

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