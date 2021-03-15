На Украине заявили об изменении позиции Китая по Крыму

Также они объявили о своей готовности к масштабным инвестициям в курортный бизнес республики Фото: Архив "КП"

В Верховной Раде депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что визит китайской делегации на полуостров – это ответ на действия Украины после ситуации с заводом «Мотор Сич». Об этом он написал у себя в Facebook.

- Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию, - написал депутат.

По его словам, во время визита предприниматели из Китая договорились вместе налаживать отношения с крымскими предпринимателями, а также обсудить предстоящие планы в туристической отрасли и поездок в Крым китайских граждан на лечение. Также они объявили о своей готовности к масштабным инвестициям в курортный бизнес республики.

Напомним, ранее министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко сообщил, что в Крым с рабочим визитом приехала делегация бизнесменов из Китая.

СПРАВКА «КП»

Компания «Мотор Сич» - один из самых крупных производителей двигателей для авиации. С 2016 года в него вкладываются китайские инвесторы, но сейчас им принадлежит 75 процентов акций компании, однако официально сделка не офрмлена, та как ее заблокировали киевские власти.

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