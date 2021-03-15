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Общество15 марта 2021 12:48

Объявлено штормовое предупреждение: На Крым идет непогода

Сильный ветер и дожди ожидаются на полуострове
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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На прошлой неделе ветер валил в Крыму деревья.

Фото: архив "КП"

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение: на полуострове идут сильные дожди и порывистый ветер.

Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в связи с выходом южного циклона днем 16, 17, 18 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Юго-западный ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.

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