В Форосе установят бюст герою обороны Севастополя

Бывшая могила героя находится в одной из частей Форосского парка. Фото: Архив "КП"

По просьбе местных жителей в Форосе будет установлен бюст герою обороны Севастополя Александру Степановичу Терлецкому. Решение было принято во время недавнего визита главы Крыма Сергея Аксенова в поселок.

Как сообщили в крымском правительстве, сегодня идет подготовка эскизного проекта обелиска с привлечением местных жителей.

Еще 8 июня 2019 года специалисты Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований изучили бывшее захоронение лейтенанта Терлецкого. В ней были обнаружены 13 фрагментов останков героя. Через 8 месяцев останки были переданы и освящены в Храм Воскресенья.

А 25 марта 2020 года состоялось торжественное захоронение останков героя ВОВ на Алле Славы.

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