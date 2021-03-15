Симферопольцам не стоит ждать горячей воды

До середины апреля тепленькой ждать не стоит Фото: Архив "КП"

Симферопольцы просят возобновить подачу горячей воды, которую отключили с момента перехода на почасовое водоснабжение 24 августа 2020 года. Жители столицы хотят иметь возможность принять ванну хотя бы в выходные дни.

- Мы находимся на графиках, и пока горячего водоснабжения в городе не будет, - заявил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

На горячее водоснабжение необходимо ежесуточно 7 тысяч кубометров воды.Сейчас Симферополь получает около 90 тысяч кубометров из подземных источников и 40 тысяч из водохранилищ естественного стока. К 15 апреля объем выкачки воды из недр увеличится до 110 тысяч кубометров.

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