Песков прокомментировал возможные провокации в день присоединения Крыма к РФ

18 марта Крым отмечает день воссоединения с РФ. Фото: Сергей Аксенов/VK

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что на любые провокации со стороны Украины, которые могут произойти в день присоединения Крыма к России 18 марта, будет дат необходимый ответ.

- Мы не сомневаемся, что наши соответствующие ведомства обладают всей необходимой информацией о каких-либо провокациях, если они планируются. И мы также не сомневаемся, что на любые провокации, особенно в такой важный день, будет дан соответствующий необходимый ответ, - сказал Песков.

Напомним, что 18 марта Крым будет отмечать седьмую годовщину вхождения в состав РФ.

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