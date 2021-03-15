Подрядчик присвоил 72 миллиона рублей при строительстве детсада в Джанкое

Стройку должны были закончить в 2017 году. Фото: МВД по РК

Сотрудники полиции вскрыли факт хищения бюджетных средств со стороны руководителя строительной фирмы. В Джанкое пройдет суд над подрядчиком строительства детского сада из-за кражи 72 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По данным следствия, в 2016 году органы государственной власти Республики Крым заключили контракт с организацией на строительство детского сада в Джанкое. Сумма контракта составила более 241 миллиона рублей, а строительство должно было завершиться к концу 2017 года. Однако фирма выполнила всего лишь часть работ, несмотря на аванс, который составил 30% от суммы контракта.

МВД сообщает, что подрядчик нанес бюджету республики ущерб в размере 72 миллионов рублей. Ответственным лицам грозит до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом.

- В настоящее время расследование окончено, материалы направлены в прокуратуру и в суд. В отношении 43-летнего директора строительной фирмы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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