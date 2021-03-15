Началась укладка верхнего слоя асфальта на дороге Черноморское-Евпатория

Ремонт дороги Черноморское-Евпатория начался в конце февраля. Фото: Григорий Назаров

На участке дороги Евпатория-Черноморское рабочие начали укладку верхнего слоя асфальтобетона. Об этом сообщил пресс-секретарь компании-подрядчика «ВАД» Григорий Назаров.

- Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В работах задействовано 13 единиц техники: гудронатор, перегружатель, асфальтоукладчик, катки и КАМАЗы, подвозящие асфальтобетонную смесь, – сказал Назаров.

По его словам, асфальт на участке от Евпатории до пгт. Черноморское укладывают по одной полосе. Кроме асфальтирования, также идет установка бортового камня, а также устройство площадок под остановки общественного транспорта и тротуаров, прилегающих к ним.

- В некоторых местах ширина старой дороги не соответствует категорийным требованиям, поэтому проезжая часть расширяется за счет устройства ровиков уширения, - пояснил Григорий Назаров.

Напомним, в конце февраля начался ремонт дороги Черноморское-Евпатория. Длина участка - 67 километров. 3 марта компания «ВАД» приступила к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. В планах - ремонт участка дороги от Евпатории до Славянского, а также Раздольного.

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