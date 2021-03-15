В МИД России ответили на планы Киева о возвращении Крыма

Сомнительные усилия Украины могут восприниматься только в качестве угрозы для республики Фото: Архив "КП"

Все усилия киевских властей в отношении Крымского полуострова не помогу Украине вернуть доверие крымчан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сомнительные усилия Украины в виде санкций, нарушения прав человека и водную блокаду могут восприниматься только в качестве угрозы для республики, поэтому никаким образом не смогут повысить уровень доверия к украинским властям.

Также дипломат указала на последние высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он заявил о трех китах для политики «возвращения» Крыма и Севастополя.

- Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких «опорах» долго не устоишь, - оценила Захарова планы Киева. – Никакие «стратегии» по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Никакие «платформы» для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году, - подчеркнула Захарова.

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