Ялта возглавила топ-10 популярных городов для путешествий в мае

Ялта хороша для отдыха во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где россияне хотят отдохнуть на майские праздники.

- В 2021 году Первомай и День Победы совпадают с христианским праздником Светлой Пасхи Христовой, празднование которой приходится на 2 мая, - сообщили аналитики, отметив, что среди туристов много желающих провести уик-энд в Ялте (22%), Сочи (20%) и Санкт-Петербург (15%).

В основе таких выводов лежит анализ данных брони отдыхающими с 1 по 9 мая 2021 года.

Топ-10 популярных городов для путешествий в мае (средняя цена ночи в отелях, в рублях):

Ялта, 3121

Сочи, 1812

Санкт-Петербург, 2927

Кисловодск, 1657

Москва, 3144

Калининград, 1472

Банное, 6193

Казань, 1245

Углич, 6800

Ростов-на-Дону, 1990

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