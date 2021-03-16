Ялта возглавила топ-10 популярных городов для путешествий в мае

Ялта хороша для отдыха во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где россияне хотят отдохнуть на майские праздники.
- В 2021 году Первомай и День Победы совпадают с христианским праздником Светлой Пасхи Христовой, празднование которой приходится на 2 мая, - сообщили аналитики, отметив, что среди туристов много желающих провести уик-энд в Ялте (22%), Сочи (20%) и Санкт-Петербург (15%).
В основе таких выводов лежит анализ данных брони отдыхающими с 1 по 9 мая 2021 года.
Топ-10 популярных городов для путешествий в мае (средняя цена ночи в отелях, в рублях):
Ялта, 3121
Сочи, 1812
Санкт-Петербург, 2927
Кисловодск, 1657
Москва, 3144
Калининград, 1472
Банное, 6193
Казань, 1245
Углич, 6800
Ростов-на-Дону, 1990
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