Пресс-секретарь Зеленского запустила авторскую программу для жителей Крыма

Первый выпуск ток-шоу вышел 15 марта . Юлия Мендель / ФБ

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель запустила свое авторское ток-шоу, которое будут показывать в Крыму и Донбассе.

Программу Мендель будет вести исключительно на русском языке на телеканале «Дом». Первый выпуск ток-шоу вышел 15 марта в 20.30 по местному времени.

- Не устает с вами разговаривать. И особенно с украинцами, которые оказались за линией соприкосновения на Донбассе и в Крыму, - пишет официальный представитель на своей странице Facebook.

Мендель подчеркнула, что в программе она будет комментировать и обсуждать все самые актуальные события специально для жителей полуострова и Донбасса.

Заметим, 1 марта киевские власти решили в тестовом режиме запустить телеканал «Дом». Это специальный государственный развлекательно-информационный телеканал специально для трансляции в Крыму и ДНР.

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