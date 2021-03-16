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Общество16 марта 2021 15:03

Синоптики предсказали снег в Крыму в конце недели

Осадки ожидаются в горах республики
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Осадки выпадут в горах.

Фото: Ульяна ЧУХАРКИНА

В горах Крыма выпадет снег. Синоптики прогнозируют белых хлопья на вершинах крымских гор уже 18 и 19 марта.

По данным Гидрометцентра республики, дождливая погода придет на полуостров 16 марта и продержится вплоть до 19-го.

В центральных, восточных и южных районах Крыма ожидаются умеренные осадки, а вот в горах - сильные.

Ночью воздух охладится до 1-6 градуса выше нуля, на следующей неделе до 4-9 градусов тепла днем.

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