Видео задержания агента украинских спецслужб в Крыму опубликовали представители ФСБ

Фото: Архив "КП"

Федеральная служба безопасности задержала в Крыму россиянина, который передавал данные украинским спецслужбам.

По данным ФСБ, Есипенко В.Л. делал фото и записывал видео местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Он был задержан, - уточнили в ЦОС ФСБ.

Также правоохранители обследовали автомобиль задержанного, там обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Есипенко признался представителям ФСБ, что собирал информацию по заданию полковника Украины Кравчука.

Против Есипенко возбуждено уголовное дело.

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