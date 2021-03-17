В Крыму половина заболевших COVID-19 пенсионного возраста

Половина всех заболевших пенсионного возраста Фото: Архив "КП"

В Крыму половину заболевших COVID-19 с начала года составляют граждане пенсионного возраста. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Мы наблюдаем рост среди категории 65+, - отметила она. - Они составляют 47% от всех заболевших с начала года.

Темпы распространения инфекции по республике снизились за неделю на 6%. При этом в Нижнегорском районе показатель заболеваемости в 4 раза выше общекрымского, в Джанкойском и Бахчисарайском районах - в 1,5-2 раза.

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